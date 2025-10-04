Kritike na račun vlasti: “Režim Aleksandra Vučića upotrebio eksperimentalno oružje protiv građana”

Serbian News Media pre 4 sati
Kritike na račun vlasti: “Režim Aleksandra Vučića upotrebio eksperimentalno oružje protiv građana”

Demokratska stranka (DS) je u saopštenju oštro kritikovala vlast, navodeći da je “režim Aleksandra Vučića upotrebio eksperimentalno oružje protiv sopstvenih građana”.

DS tvrdi da je korišćenje akustičnog oružja protiv demonstranata 15. marta “zločin za koji komandne strukture moraju da odgovaraju”. Stranka naglašava da izveštaj specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija (UN) potvrđuje da su institucije “instrument represije”. DS optužuje vlast da je prva u Evropi posegla za ovakvim oružjem, ne protiv neprijatelja, već protiv studenata i građana. DS ocenjuje da su postupci vlasti doveli do “referendumske atmosfere” u društvu,
