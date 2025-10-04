UN izvestiteljka za torturu se oglasila o upotrebi zvučnog topa u Srbiji

Eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno je na demonstrantima u Srbiji, kaže specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za torturu. – Ranije ove godine u Srbiji, zemlji kandidatu za EU, pojavili su se alarmantni izveštaji da je eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno na demonstrantima – ovako o navodnom zvučnom topu u Srbiji u martu 2025. godine piše Alis Džil Edvards, australijska advokatica i naučnica. Alis Džil Edvards je specijalna izvestiteljka