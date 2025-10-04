UN izvestiteljka za torturu se oglasila o upotrebi zvučnog topa u Srbiji

Ozon press pre 3 sata
UN izvestiteljka za torturu se oglasila o upotrebi zvučnog topa u Srbiji
Eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno je na demonstrantima u Srbiji, kaže specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za torturu. – Ranije ove godine u Srbiji, zemlji kandidatu za EU, pojavili su se alarmantni izveštaji da je eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno na demonstrantima – ovako o navodnom zvučnom topu u Srbiji u martu 2025. godine piše Alis Džil Edvards, australijska advokatica i naučnica. Alis Džil Edvards je specijalna izvestiteljka
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

Pravda pre 3 sata
Reakcija UN potvrđuje – upotreba zvučnog topa bio je pokušaj terorističkog akta prema građanima

Reakcija UN potvrđuje – upotreba zvučnog topa bio je pokušaj terorističkog akta prema građanima

Ozon press pre 3 sata
Izvestiteljka UN: Potrebna odgovarajuća istraga o upotrebi akustičnog oružja protiv učesnika protesta 15. marta u Beogradu

Izvestiteljka UN: Potrebna odgovarajuća istraga o upotrebi akustičnog oružja protiv učesnika protesta 15. marta u Beogradu

RTS pre 4 sati
Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

N1 Info pre 6 sati
Izvestiteljka UN: Potrebna istraga o slučaju zvučnog topa

Izvestiteljka UN: Potrebna istraga o slučaju zvučnog topa

NIN pre 6 sati
Kritike na račun vlasti: “Režim Aleksandra Vučića upotrebio eksperimentalno oružje protiv građana”

Kritike na račun vlasti: “Režim Aleksandra Vučića upotrebio eksperimentalno oružje protiv građana”

Serbian News Media pre 5 sati
Reakcija UN-a na “zvučni top”: Manojlović tvrdi da je bio “pokušaj terorističkog akta”

Reakcija UN-a na “zvučni top”: Manojlović tvrdi da je bio “pokušaj terorističkog akta”

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNEU

Svet, najnovije vesti »

"Njegova Odluka je ozbiljba: Greška!" Smotrič kritikovao Netanjahua zbog pauze u ofanzivi na Gazu

"Njegova Odluka je ozbiljba: Greška!" Smotrič kritikovao Netanjahua zbog pauze u ofanzivi na Gazu

Blic pre 21 minuta
"Izrael pristao na početnu liniju povlačenja": Tramp objavio mapu i otkrio da sledi nova faza: "Ako Hamas pristane, primirje…

"Izrael pristao na početnu liniju povlačenja": Tramp objavio mapu i otkrio da sledi nova faza: "Ako Hamas pristane, primirje ODMAH stupa na stanu"

Blic pre 12 minuta
Kijev: Kina dostavlja Rusiji obaveštajne podatke o ciljevima u Ukrajini

Kijev: Kina dostavlja Rusiji obaveštajne podatke o ciljevima u Ukrajini

Danas pre 32 minuta
Nevreme paralisalo Francusku: Dve osobe izgubile život u oluji Ejmi: Udari vetra dostizali preko 130 kilometar na sat

Nevreme paralisalo Francusku: Dve osobe izgubile život u oluji Ejmi: Udari vetra dostizali preko 130 kilometar na sat

Blic pre 32 minuta
Poplave u Bugarskoj: Potvrđena četvrta žrtva, šokantni detalji nesreće u odmaralištu Elenite

Poplave u Bugarskoj: Potvrđena četvrta žrtva, šokantni detalji nesreće u odmaralištu Elenite

Blic pre 42 minuta