Ako krećete iz Zemuna vozom za Bar ili u obrnutom smeru, važno je da znate

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Za putnike koji putuju večeras međunarodnim vozom broj 432 sa polaskom u 20.10 časova iz Bara za Zemun, kao i vozom 433 sa polaskom u 19.40 časova iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, saopštio je Srbijavoz.

U saopštenju se navodi da je privremena izmena u organizaciji noćnih barskih vozova uvedena zbog prekida železničkog saobraćaja u Crnoj Gori izazvanog obustavom rada grupe zaposlenih Železničke infrastrukture Crne Gore. Tokom trajanja ove izmenjene organizacije, zbog autobuskog prevoza putnika na pomenutoj relaciji, u noćne vozove se neće uvrštavati kola za prevoz automobila. (Telegraf.rs/Tanjug)
