Štrajk u Crnoj Gori paralizovao pruge Beograd-Bar: Srbija voz organizovao alternativni prevoz

Za putnike koji u subotu uveče putuju međunarodnim vozom broj 432 sa polaskom u 20.10 časova iz Bara za Zemun, kao i vozom 433 sa polaskom u 19.40 časova iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, saopštio je Srbijavoz.

Zbog štrajka železničara u Crnoj Gori i potpune obustave saobraćaja na tri linije, došlo je do izmene u organizaciji noćnih barskih vozova. Tokom trajanja ove izmenjene organizacije, zbog autobuskog prevoza putnika na pomenutoj relaciji, u noćne vozove se neće uvrštavati kola za prevoz automobila. Crnogorski železničari su najavili potpunu obustavu železničkog saobraćaja na prugama Beograd-Bar, Podgorica-Nikšić i Podgorica-Bajze, ukoliko do petka, 22. avgusta ne