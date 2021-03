Šestoro poginulih u strašnoj nesreći u Poljskoj

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U saobraćajnoj nesreći poginulo je šest osoba a 34 su zadobile povrede, noćas na jugoistoku Poljske, kada je sa puta u kanal sleteo ukrajinski autobus, saopštili su spasioci iz Državne vatrogasne straže.

Autobus ukrajinskih registarskih tablica sa 57 putnika i dva vozača udario je, oko ponoći, u ogradu puta blizu grada Pšemisl u jugoistočnoj Poljskoj, sleteo u kanal i prevrnuo se. Six killed in Ukrainian bus accident in Poland https://t.co/7KQ4ogvBrK — The Watchman (@MMCAnchor) March 6, 2021 Petoro ljudi je poginulo na mestu, a šesta osoba preminula je noćas u bolnici u Pšemislu. “U bolnici je ukupno 34 ljudi, dok je 18 kojima nije bio nužan smeštaj u bolnicu