Vučić se izvinio istarskim vinogradarima: Nemam pravo da vređam nečiji trud i rad (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se vinogradarima Istre putem video snimka, u kom se osvrnuo na nedavno datu izjavu o vrtsi istarskog vina Malvazija. - Napravio sam mnogo grešaka i pravim ih svakog dana.

Valjda je to razlika između normalnih ljudi i onih koji se prave bezgrešnim. Napravio sam veliku grešku u političkom intervjuu koji sam dao i zbog koje se mnogo kajem i iskreno mi je žao. Ne zato što nisam rekao ono što misli, ja nisam ljubitelj vina Malvazija, ali sam neko ko nema pravo da vređa trud i rad vinogradara koji se bore za svoj proizvod i marljivo rade da to vino prodaju na tržištu - rekao je Vučić. On je dodao da moli sve vinare Istre da mu oproste,