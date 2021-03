Važno je bilo da građani vide slike stravičnih zločina! Brnabić: Da se vidi protiv kakvih je zveri ustala država

Kurir pre 49 minuta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da postoje opozicioni političari i mediji njima naklonjeni koji žele da se borba protiv mafije relativizuje.

Brnabić je rekla da je bilo važno da građani vide fotografije koje dokazuju zločine za koje se sumnjici kriminalna grupa Veljka Belivuka kako bi razumeli koliko je to opasno i protiv čega su ustali država i predsednik Aleksandar Vučić. "Ovo napadaju oni opozicioni politiačari i mediji njima naklonjeni koji žele da sve ovo relativizuju. Ne mislim da je to slučajno...bilo je važno videti ove fotografije jer to nije sukob navijača, ovo su monstrumi i ovo što su ljudi