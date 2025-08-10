Predsednik SNS Miloš Vučević posetio Darka Glišića u bolnici

Serbian News Media pre 2 sata
Predsednik SNS Miloš Vučević posetio Darka Glišića u bolnici

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i ministar odbrane, Miloš Vučević, posetio je danas u bolnici ministra za javna ulaganja, Darka Glišića.

Poseta je usledila nakon što je Glišić, u utorak, doživeo moždani udar tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink. Vučević je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa Glišićem, uz poruku: “Uskoro nastavljamo”. Објава коју дели Милош Вучевић (@milosvucevic) Podsetimo, Darko Glišić je hitno hospitalizovan i operisan na Kliničkom centru nakon zdravstvenih problema. Pored Vučevića, Glišića je ranije posetio i predsednik Srbije, Aleksandar
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Beta pre 21 minuta
Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Danas pre 31 minuta
Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Radio sto plus pre 25 minuta
Vučević ispred ikone trdi da danas nije bio na Limanu: "Svako ko uveliča fotografiju videće da to nisam ja"

Vučević ispred ikone trdi da danas nije bio na Limanu: "Svako ko uveliča fotografiju videće da to nisam ja"

Radio 021 pre 26 minuta
Vučević posetio Glišića u bolnici

Vučević posetio Glišića u bolnici

Euronews pre 2 sata
"Uskoro nastavljamo": Vučević posetio Darka Glišića u bolnici (foto)

"Uskoro nastavljamo": Vučević posetio Darka Glišića u bolnici (foto)

Blic pre 3 sata
Vučević obišao ministra Glišića: Poslao vrlo važnu poruku!

Vučević obišao ministra Glišića: Poslao vrlo važnu poruku!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSPredsednik SrbijeMiloš VučevićDarko Glišić

Politika, najnovije vesti »

Glad, kolera, nasilje i nemoć: Svet bez odgovora na patnje miliona ljudi u Sudanu

Glad, kolera, nasilje i nemoć: Svet bez odgovora na patnje miliona ljudi u Sudanu

Insajder pre 25 minuta
Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Beta pre 21 minuta
Sudija kosovskog Ustavnog suda sumnjiči se da je saradnik BIA i Radoičića

Sudija kosovskog Ustavnog suda sumnjiči se da je saradnik BIA i Radoičića

Danas pre 11 minuta
"Ko živi u Srbiji mora da poštuje njene simbole": Vučević negirao da je bio na Limanu: Ko ne voli srpsku zastavu može da bira…

"Ko živi u Srbiji mora da poštuje njene simbole": Vučević negirao da je bio na Limanu: Ko ne voli srpsku zastavu može da bira neku drugu zastavu ili državu (video)

Blic pre 26 minuta
Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Danas pre 31 minuta