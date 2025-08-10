Predsednik SNS Miloš Vučević posetio Darka Glišića u bolnici

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i ministar odbrane, Miloš Vučević, posetio je danas u bolnici ministra za javna ulaganja, Darka Glišića.

Poseta je usledila nakon što je Glišić, u utorak, doživeo moždani udar tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink. Vučević je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa Glišićem, uz poruku: “Uskoro nastavljamo”. Објава коју дели Милош Вучевић (@milosvucevic) Podsetimo, Darko Glišić je hitno hospitalizovan i operisan na Kliničkom centru nakon zdravstvenih problema. Pored Vučevića, Glišića je ranije posetio i predsednik Srbije, Aleksandar