Šib: Želim da “Made in Serbia” zvuči kao “Made in Germani”

Nova pre 2 sata | Autor:Milena Ilić Mirković

U Novom Sadu je danas otvorena fabrika nemačke kompanije "Kontinental automotiv Srbija“ u kojoj će se proizvoditi napredni elektronski sistemi za upravljanje vozilima.

Tim povodom je ambasador Nemačke Tomas Šib poručio da projekti kao što je "Kontinental" doprinose reputaciji Srbije kao moderne, vrlo dinamične i inovativne poslovne lokacije u Evropi i dodao da je njegova želja da etiketa "Made in Serbia" dobije sličan, gotovo magičan prizvuk, baš kao što etiketa "Made in Germani" već decenijama ima u mnogim zemljama sveta. Povodom otvaranja fabrike “Kontinental” u Novom Sadu ambasador Nemačke, Tomas Šib, rekao je da je to