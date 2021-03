Pred nama sunčani, ali hladniji dani

Radio 021 pre 10 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u ponedeljak jutro vedro i veoma hladno, uz slab do umeren, ponegde i jak mraz.

Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće -3, maksimalna dnevna do 11°C. U utorak i sredu sunčano, ali hladnije. Oba dana najniža temperatura biće -2, dok će najviša biti 8 stepeni. U četvrtak sunčano i malo toplije, do 12 stepeni, dok će ista maksimalna temperatura biti i u petak, ali je moguća slabija kiša. Autor: Weather2umbrella