"To nije sukob navijača, ovo su monstrumi": Brnabić o obračunu sa mafijom: Ništa se ne dešava slučajno, klupko se svakog dana odmotava, a sve je imalo jedan cilj (foto, video)

Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je večeras da istraga protiv kriminalne organizacije koju je predvodio Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, svakoga dana otkriva nove detalje o monstruoznim zločinima koje su činili, kao i vezama koje su imali.

Ona je, gostujući u emisiji "Hit tvit", rekla da su fotografije monstruoznih zločina koje su prikazane javnosti neke od "manje strašnih". - To nije sukob navijača, ovo su monstrumi, to su neke od manje strašnih fotografija, mislim da je to trebalo prikazati. Kako se dalje vodi istraga, otktiva se grupa ljudi koji su umreženi, politlčki, medijski, od stranih službi, delom sudstva i ministarstva unutrašnjih poslova i dela stranke kojoj ja pripadam - rekla je