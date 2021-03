Đukanović: Svi koji ruše crnogorski identitet moraće da odgovaraju

Danas pre 9 sati | Piše: Beta

Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je danas da će oni koji se suprotstavljaju građanskoj Crnoj Gori i ruše nacionalni identitet, morati da odgovaraju.

On je za RTV Nikšić rekao da svima koji ruše Crnu Goru „neće biti tesno samo u crnogorskim institucijama već i u Crnoj Gori“, i ocenio da je narastanje ekstremnog nacional-šovinizma sve češća pojava. Djukanović je rekao da se moraju jasno upozoriti oni koji poziciju vlasti smatraju kao šansu da uništavaju crnogorski identitet, da im to ne može poći za rukom. „Da sve što rade ostaje vrlo precizno zabeleženo, veoma duboko urezano, i da će za to svi koji rade na tome