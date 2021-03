Epidemiolog Radovanović: Mere za vikend bile smešne, potrebno da traju bar 14 dana

Radio 021 pre 3 sata | FoNet, Nova.rs

Mere koje su bile na snazi tokom vikenda su smešne i služile su samo da se premosti vreme do naredne sednice Kriznog štaba, izjavio je epidemiolog Zoran Radovanović i dodao da bi mere trebalo da budu radikalne i da traju najmanje dve nedelje da bi bile efikasne.

"To je smešno. Tako parcijalne i kratkoročne mere služe samo da se odluka odloži za dva, tri dana, do naredne sednice, dok se opet ne pogode i dogovore šta će. Epidemiološki gledano to nema nikakvog smisla", rekao je Radovanović za Nova.rs. Ujedinjeni protiv kovida, čiji je Radovanović član, predložili su da se obustave svi skupovi i događaji, da se potpuno obustavi rad ugostiteljskih objekata, sportskih i kulturnih događaja, a da se dozvoli rad samo prehrambenim