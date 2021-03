Do vikenda veoma hladno, u Srbiji danas kiša i sneg: U subotu predah, a od sledeće nedelje opet zahlađenje!

Mondo pre 1 sat | Edin Delibašić

U sredu hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a samo u većem delu Vojvodine suvo. Granica padavina biće na jugu Vojvodine. Padavine popodne odlaze ka centralnim i južnim predelima, a na severu se razvedrava i to najpre na severu Vojvodine. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na severu do 2°C na jugu, a maksimalna od 3°C u Valjevu, Užicu i Negotinu do 8°C u Somboru gde se razvedrava