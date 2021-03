Sunčan dan: Ujutru mraz, tokom dana i do 10 stepeni Celzijusa

Blic pre 1 sat

Danas će u Srbiji jutro biti hladno sa slabim mrazom, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije.

Na krajnjem severu posle podne se očekuje naoblačenje, u toku noći slaba kiša. Duvaće slab vetar, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus pet, do minus jedan, najviša od pet do 10 stepeni. U Beogradu će sutra jutro biti hladno sa slabim mrazom, dok će u toku dana biti preteženo sunčano i malo toplije, uz slab vetar, pre podne zapadni, a posle podne južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do