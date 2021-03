Fauci: Do kraja ljeta veliki pomaci u borbi s COVID-19

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor : Agencije

Vodeći imunolog u SAD-a Anthony Fauci je izjavio da će se do kraja ljeta ili početka jeseni vidjeti veliki pomaci u borbi protiv COVID-19. “Postoji svjetlo na kraju tunela. Do kraja ljeta, rane jeseni, vidjet ćemo velike pomake”, rekao je on za televiziju NBC. COVID-19 je odnio oko 530.000 života u Americi, gdje je do sada oko 10 posto populacije revakcinisano, prenosi Tanjug, pozivajući se na Glas Amerike (VoA) Savjetnik Bijele kuće za borbu protiv COVID-19 Andy