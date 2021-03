Govor na godišnjicu pandemije: Bajden: Vakcine za sve Amerikance do 1. maja

Blic pre 3 sata

Predsednik SAD Džozef Bajden zatražio je od svih američkih država da do 1. maja omoguće svim odraslim građanima da prime vakcinu protiv kovida 19, što je znatno ranije nego što je do sada planirano.

Bajden je obećao da će stanovništvo dobiti 100 miliona doza tokom njegovih prvih 100 dana mandata, ali je sada rekao da misli da to može biti postignuto do 60. dana mandata. On je u govoru povodom prve godišnjice od opšteg zatvaranja povodom pandemije virusa korona rekao da radi na ubrzavanju akcije imunizacije da bi se u zemlji povećao osećaj normalnosti do Dana nezavisnosti 4. jula. On je upozorio Amerikance da predstoje dodatni bol i smrtni ishodi od virusa,