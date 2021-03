Bajden potpisao zakon o 1.900 milijardi dolara pomoći u borbi protiv kovida

Danas pre 49 minuta | Piše: Beta/AP

Predsednik SAD, Džozef Bajden, večeras je potpisao zakon o podeli 1.900 milijardi dolara pomoći, koji će, kako je rekao, omogućiti da se pobedi korona virus i povrati ekonomija.

Po tom zakonu, većina odraslih Amerikanaca će ove godine dobiti direktnu pomoć do iznosa od 1.400 dolara, a isplaćivanje pomoći za nezaposlene od 300 dolara nedeljno biće produženo do početka septembra. Zakon predviđa stotine milijardi dolara za vakcine protiv korona virusa i lečenje zaraženih, kao i pomoć za škole, za lokalne i vlasti saveznih država, i za teško pogođene industrije, od avionskog saobraćaja do koncertnih dvorana. Predstavnički dom Kongresa SAD je u