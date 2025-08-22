Koliko je realna ofanziva u Gazi? Strašne posledice ne prete samo Palestincima, i Netanjahu bi mogao da se "opeče"

Nastavljeno je izraelsko kopneno osvajanje grada Gaze, uprkos međunarodnim apelima i masovnoj gladi u palestinskoj enklavi.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je odobrio planove vojske "porazi Hamas u Gazi". Analitičar Nikola Tucakov sa Instituta za evropske studije ocenjuje da je trenutna izraelska operacija više taktički pritisak nego realna najava potpune okupacije Gaze. "Ova akcija je tek u pripremnom stadijumu. Potrebno je mnogo vojnih operacija da bi došlo do sveobuhvatne okupacije samog grada Gaze. Ona je, po mom mišljenju, više neki adut u pregovorima oko