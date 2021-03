Osamnaest godina od ubistva Zorana Đinđića, politička pozadina i dalje nepoznata

Radio 021 pre 1 sat | Ivan Kuzmanović -

Na današnji dan, 12. marta 2003. godine, na premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića izvršen je atentat.

Đinđić je ubijen na stepeništu zgrade Vlade Srbije. Prema presudi, njega je usmrtio bivši policijski specijalac Zvezdan Jovanović snajperom, sa prozora zgrade Zavoda za fotogrametriju. Politička pozadina bez epiloga do danas Iako su od 2003. pa do danas sve vlasti najavljivale rasvetljavanje političke pozadine ubistva premijera, to se nikada nije desilo. U policijskoj akciji "Sablja" uhapšen je atentator na premijera, bivši pomoćnik komandanta JSO Zvezdan