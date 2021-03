Komunalna milicija: Kršenje epidemioloških mera u osam beogradskih lokala

Danas pre 24 minuta | Piše: Beta

Osam ugostiteljskih objekata u glavnom gradu radilo je sinoć, uprkos važećim protivepidemioloških mera, a najveći broj gostiju zatečen je u lokalu na Dorćolu, naveo je zamenik šefa komunalne milicije Beograda Darko Dujović.

On je gostujući jutros na RTS-u naveo da su svi lokali ispražnjeni, a da su vlasnici i gosti dobili prekršajne prijave. „Pretpostavljamo da je do (narušavanja epidemioloških mera) možda došlo zbog zaključavanja ugostiteljskih objekata i prekida rada za vikend, pa su možda ugostitelji hteli da na taj način nadomeste malo neki svoj pazar, profit, a da se posetioci, možda malo duže zabavljaju“, kazao je Dujović. On je dodao i da je komunalna milicija uz asistenciju