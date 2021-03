Neredi u Londonu: Uhapšen policajac za ubistvo mlade žene

Nova pre 3 sata | Autor:Branka Vujnović

Hiljade građana sukobilo se večeras sa policijom na jugu Londona gde su se okupili u znak protesta protiv policijske brutalnosti nakon što je objavljeno da je policajac iz britanske prestonice Vejn Kuzens (48) optužen je da je kidnapovao Saru Everard (33) sa londonske ulice dok se vraćala kući, a potom je ubio.

Uprkos tome što je sud odbacio zahtev da dozvoli okupljanje, ljudi su se okupili u londonskom kvartu Klapam, nedaleko od mesta gde je ubijena žena, Sara Everard (33), poslednji put viđena. 3 March 2021: Sarah Everard, 33, went missing when walking home in South London. Her body was found a week later inside a builders bag in woodland, in Ashford, Kent. Wayne Cuzens, 48, a serving police officer, has been charged with her murder.