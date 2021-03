Bivšeg šefa carine ispituju u SBPOK o švercu nafte

Nova pre 2 sata | Autor:Tanja Milovanović

Bivši direktor Uprave carina Miloš Tomić pozvan je danas na informativni razgovor u Ministarstvo unutrašnjih poslova u vezi sa carinskim poslovima.

U svojstvu građanina, na informativnom razgovoru može da se zadrži do četiri sata. On je priveden u prostorije Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK). Prema saznanjima beogradskih medija, mimo papira granicu je navodno nelegalno prolazilo na milione litara nafte za šta je takođe bio zadužen jedan visoki funkcioner Carine koji je od tog posla mesečno sakupljao od 95.000 do 120.000 evra koje je nosio državnim funkcionerima koji su se nalazili na vrhu