U Srbiji danas oblačno sa kišom i snegom

Nova pre 4 sati | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko - planinskim predelima sa snegom.

U jutarnjim i noćnim satima slab sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima. Vetar će biti umeren, u planinskim predelima i jak, na istoku povremeno i olujni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 0 C do 4 C, a najviša dnevna od 5 C do 9 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 3 C, a najviša dnevna oko 7 C. I