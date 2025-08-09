Pojačan saobraćaj i visoke temperature u Srbiji i kolone u Hrvatskoj tokom vikenda

Naslovi.ai pre 1 sat
Duže kolone na graničnim prelazima Srbije i saobraćajni zastoji u Hrvatskoj zbog požara na vozilu obeležavaju aktuelni vikend.

Na graničnim prelazima Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja putničkih vozila traju od 90 do 180 minuta, sa najdužim čekanjem na Batrovcima do tri sata. Pojačan saobraćaj uslovljen je turističkom sezonom i radovima, a gužve se brzo formiraju i na mestima sa usporenom vožnjom. Duža zadržavanja nisu posledica rada srpskih organa već susednih zemalja. N1 Info Danas Euronews Blic RTS Nedeljnik Mondo Nova

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na izrazito visoke temperature koje će se kretati između 34 i 38 stepeni, sa najkritičnijim danom u nedelju i visokim UV indeksom. Preporučene su mere zaštite od sunca zbog tropskih uslova. Dnevnik Blic Insajder

Na ulazu u Srbiju kod graničnog prelaza Gostun dogodila se teška saobraćajna nesreća između putničkog automobila i autobusa, što je dodatno izazvalo formiranje kilometarskih kolona vozila. RINA B92

U Hrvatskoj su zbog požara na vozilu na auto-putu A1 između petlji Skradin i Vodice u smeru ka Zagrebu formirane kolone duge oko sedam kilometara, dok se na auto-putu A2 pred naplatnom stanicom Trakošćan u smeru ka Zagrebu kolona proteže oko četiri kilometra. Na državnom putu DC1 vozače očekuju zastoji kod Udbine i drugih lokacija. Danas N1 Info

