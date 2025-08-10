Vremeplov: Rođen Vladimir Velmar Janković

NOVI SAD - Na današnji dan 1895. godine rođen je Vladimir Velmar Janković, srpski književnik, dramski pisac, kritičar, psiholog. Školovao se u Budimpešti kao stipendista Tekelijanuma i u Zagrebu. U međuratnom periodu je viši činovnik Ministarstva prosvete, sekretar Umetničkog odeljenja, potom i načelnik. Tokom Drugog svetskog rata bio je pomoćnik Velibora Jonića, ministra prosvete u vladi Milana Nedića, otuda je docnije živeo kao emigrant u Španiji pod imenom Wukmir, gde je vodio centar za mentalno

Danas je nedelja, 10. avgust, 222. dan 2025. Do kraja godine ima 143 dana. 955 - Vojska nemačkog cara Otona I potukla je Mađare u bici na Lehu. Pobeda je imala veliki značaj u istoriji Evrope pošto je njome Oton zaustavio do tada neporažene Mađare, koji su prethodnih decenija harali Evropom. 1627 - Francuski kardinal Arman Rišelje otpočeo je na čelu kraljevskih trupa opsadu La Rošela, uporišta hugenota (francuski protestanti kalvinisti) koje je zauzeo 14 meseci