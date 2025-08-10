Vremeplov: Rođen Vladimir Velmar Janković

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1895. godine rođen je Vladimir Velmar Janković, srpski književnik, dramski pisac, kritičar, psiholog. Školovao se u Budimpešti kao stipendista Tekelijanuma i u Zagrebu. U međuratnom periodu je viši činovnik Ministarstva prosvete, sekretar Umetničkog odeljenja, potom i načelnik. Tokom Drugog svetskog rata bio je pomoćnik Velibora Jonića, ministra prosvete u vladi Milana Nedića, otuda je docnije živeo kao emigrant u Španiji pod imenom Wukmir, gde je vodio centar za mentalno

955 - Vojska nemačkog cara Otona I potukla je Mađare u bici na Lehu. Pobeda je imala veliki značaj u istoriji Evrope pošto je njome Oton zaustavio do tada neporažive Mađare, koji su prethodnih decenija harali Evropom. 1627 - Francuski kardinal Arman Rišelje otpočeo je na čelu kraljevskih trupa opsadu La Rošela, uporišta hugenota (francuski protestanti kalvinisti) koje je zauzeo 14 meseci
Na današnji dan, 10. avgust

Na današnji dan, 10. avgust

B92 pre 2 sata
RTV pre 1 sat