Na današnji dan, 10. avgust

Danas je nedelja, 10. avgust. Pročitajte koja su to istorijska dešavanja obeležila ovaj datum.

955 - Vojska nemačkog cara Otona I (Otto) potukla je Madjare u bici kod Lehfelda (Leško polje), otklonivši opasnost od madjarske invazije. 1627 - Francuski kardinal Rišelje (Richelieu) je na čelu kraljevskih trupa počeo opsadu La Rošela, uporišta francuskih protestanata, hugenota. La Rošel je pao u oktobru 1628, posle 14 meseci opsade. 1675 - Po nalogu kralja Čarlsa II (Charles) položen je kamen-temeljac Kraljevske opservatorije u južnom londonskom predgradju