Na današnji dan: U Francuskoj ukinuta monarhija, Japan ponudio saveznicima predaju

Pregled najznačajnijih dešavanja na današnji dan, 10. avgust, u svetu i kod nas.

955 - Vojska nemačkog cara Otona I potukla je Mađare u bici kod Lehfelda (Leško polje), otklonivši opasnost od mađarske invazije. 1627 - Francuski kardinal Rišelje je na čelu kraljevskih trupa počeo opsadu La Rošela, uporišta francuskih protestanata, hugenota. La Rošel je pao u oktobru 1628, posle 14 meseci opsade. 1675 - Po nalogu kralja Čarlsa II položen je kamen-temeljac Kraljevske opservatorije u južnom londonskom predgrađu Grinič. Zadatak opservatorije bio je