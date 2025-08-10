Koliko se čeka na granicama tokom večeri Pojačan saobraćaj na auto-putevima, na ovim prelazima i do tri sata

Pojačan saobraćaj na autoputevima donosi duže kolone vozila na graničnim prelazima, na kojima se, na izlaz iz Srbije, čeka između 20 minuta i tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za izlaz iz zemlje najmanje se čeka na graničnim prelazima Gradina, Preševo i Šid, između 20 i 30 minuta. Na prelazu Kelebija se čeka oko sat vremena, a na Horgošu sat i po. Najveće kolone se formiraju na graničnom prelazu Batrovci, gde putnička vozila na izlaz iz zemlje čekaju oko tri sata. Na naplatnim stanicama nema zaržavanja, kao ni za kamione na graničnim prelazima.
