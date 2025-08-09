Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju četiri sata, ka Mađarskoj po sat i po

Automobili na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju puna četiri sata, ukazuju podaci granične policije u 17.05 časova koje je objavilo JP "Putevi Srbije".

Putnička vozila se na Horgošu na izlazu zadržavaju 90 minuta, a autobusi oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom automobili na izlaz iz Srbije čekaju 50 minuta, a na ulazu oko pola sata. Na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i Ljuba sa Hrvatskom automobili na izlaz iz zemlje čekaju 30 minuta, isto koliko i na ulaz u Srbiju na prelazu Jabuka sa Crnom Gorom. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao