Vremenska prognoza za nedelju, 10. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom

Beta pre 4 sati

Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. 

U Beogradu će vreme danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom.

Najniža temperatura biće od 19 do 22, a najviša dnevna oko 38 stepeni. 

(Beta, 10.08.2025)

