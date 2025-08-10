Vremenska prognoza za nedelju, 10. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom
Beta pre 4 sati
Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.
U Beogradu će vreme danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom.
Najniža temperatura biće od 19 do 22, a najviša dnevna oko 38 stepeni.
(Beta, 10.08.2025)