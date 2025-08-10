Rhmz izdao upozorenje na visoke temperature: Vreli talas u Srbiji do 17. avgusta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na izuzetno visoke temperature koje će zahvatiti Srbiju u periodu od 10. do 17. avgusta.

Prema prognozama, maksimalne dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 34 do 38 stepeni Celzijusa, dok se ponegde očekuje i oko 40 stepeni. Izuzetak će biti samo u ponedeljak i utorak, 11. i 12. avgusta, kada će u severnim, zapadnim i pojedinim delovima centralne Srbije temperature biti nešto niže, u rasponu od 31 do 33 stepena. Meteorolog RHMZ-a Aleksandra Travica izjavila je za Tanjug da će u ovim delovima zemlje sutra biti nešto svežije u poređenju sa