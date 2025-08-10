Rhmz izdao upozorenje na visoke temperature: Vreli talas u Srbiji do 17. avgusta

IndeksOnline pre 52 minuta
Rhmz izdao upozorenje na visoke temperature: Vreli talas u Srbiji do 17. avgusta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na izuzetno visoke temperature koje će zahvatiti Srbiju u periodu od 10. do 17. avgusta.

Prema prognozama, maksimalne dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 34 do 38 stepeni Celzijusa, dok se ponegde očekuje i oko 40 stepeni. Izuzetak će biti samo u ponedeljak i utorak, 11. i 12. avgusta, kada će u severnim, zapadnim i pojedinim delovima centralne Srbije temperature biti nešto niže, u rasponu od 31 do 33 stepena. Meteorolog RHMZ-a Aleksandra Travica izjavila je za Tanjug da će u ovim delovima zemlje sutra biti nešto svežije u poređenju sa
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Blic pre 57 minuta
Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Blic pre 1 sat
Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Stav.life pre 3 sata
Kragujevac na udaru toplotnog talasa – 39 stepeni u hladu!

Kragujevac na udaru toplotnog talasa – 39 stepeni u hladu!

U centar pre 3 sata
Ekstremno visoka temperatura: Ovo je danas najtopliji grad u Srbiji

Ekstremno visoka temperatura: Ovo je danas najtopliji grad u Srbiji

Mondo pre 4 sati
Vremenska prognoza 11. avgust 2025.

Vremenska prognoza 11. avgust 2025.

RTS pre 4 sati
Najvrelije u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Beogradu, Somboru - mere opreza zbog visokih temperatura opet na snazi

Najvrelije u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Beogradu, Somboru - mere opreza zbog visokih temperatura opet na snazi

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ima šanse, nema šanse

Ima šanse, nema šanse

Danas pre 57 minuta
Kada brak više ne treba spašavati: Do koje granice se trpi, šta je gore svađa ili hladnoća i kako da deca ne pate

Kada brak više ne treba spašavati: Do koje granice se trpi, šta je gore svađa ili hladnoća i kako da deca ne pate

Blic pre 32 minuta
Protest studenata i građana „Ne želimo Ćacilend u Vrbasu“: Napeto ispred prostorija SNS-a

Protest studenata i građana „Ne želimo Ćacilend u Vrbasu“: Napeto ispred prostorija SNS-a

Danas pre 57 minuta
PUF: Napali nas i noževima u Bačkom Petrovcu

PUF: Napali nas i noževima u Bačkom Petrovcu

Danas pre 42 minuta
Posle šakala i lisica, zmije preplavile Beograd: Ulaze u stanove, automobile, čak i ujedaju građane - evo šta da radite ako ih…

Posle šakala i lisica, zmije preplavile Beograd: Ulaze u stanove, automobile, čak i ujedaju građane - evo šta da radite ako ih sretnete

Blic pre 1 sat