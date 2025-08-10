Ekstremno visoka temperatura: Ovo je danas najtopliji grad u Srbiji

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Ćupriji je danas u 16 časova izmereno 40 stepeni i to je trenutno najtopliji grad u Srbiji.

U Nišu, Leskovcu, Kruševcu Kragujevcu, Kikindi, Somboru je izmereno 39 stepeni, dok je u Beogradu i Novom Sadu trenutno 38 stepeni, saopštio je RHMZ. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 25 stepeni. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je u ostalom delu Srbije na snazi crveni meteoalarm, koji označava da je vreme vrlo opasno i da je toplotni talas uveliko počeo. Danas i tokom naredne