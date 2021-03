Kada stiže lepše vreme? Poznati meteorolog najavio - počinje proleće, temperature zimske

Večernje novosti pre 34 minuta | Novosti online

ZA dva dana počinje proleće, a vreme će biti pravo jesenje-zimsko, najavljuje meterolog Đorđe Đurić.

U Srbiji u petak umereno do pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, a ujutro se susnežica i sneg očekuju i u nižim predelima. Pre podne vetar slab, severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od -4 do 0°C, maksimalna dnevna od 6 do 10°C. U Beogradu u petak umereno do pretežno oblačno i hladno, ujutro uz uslove za slab sneg, a tokom dana za slabu kišu. Pre podne vetar slab, severozapadni, posle