"Učinićemo sve da mu pomognemo da decu izvede na pravi put": Vučić o Đorđu Joksimoviću koji se šest godina bori da povrati ćerke

Blic pre 8 sati

Centar za socijalni rad je Đorđu Joksimoviću iz Kragujevca 2015. godine oduzeo troje maloletne dece.

Tri ćerke - Laru, Bebu i Maju. Čovek koji je postao poznat jer je peške došao do Beograda kako bi se izborio da ponovo dobije starateljstvo nad devojčicama, ponovo je došao u prestonicu, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će učiniti sve da mu pomogne. - On je prost i jednostavan čovek. Kad kažem "prost", ne mislim da je prostak, to su dve različite stvari. Đorđe i ja smo pričali danas o tome koliko smo nekad pili. On je prestao da pije, ne