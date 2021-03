Večernje novosti: Đilas ima račun u Hongkongu

N1 Info pre 2 sata | Autor:FoNet, Večernje novosti

Večernje novosti objavile su danas da imaju novi dokument na osnovu kojeg tvrde da predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ima skoro 3,3 miliona evra na računu u Hongkongu.

Ovaj račun nalazi se u Bank of China (Honkong) LTD, a prema izvodu od 12. decembra prošle godine, na njemu je bila suma od 3.269.061,65 evra, pišu Večernje novosti. U dokumentu koji list objavljuje, kao vlasnik računa navodi se ONE IBC LIMITED, korisnik računa je MULTIKOM OPEN LTD. Dragan Đilas naveden je kao osoba koja je ovlašćena da upravlja računom i obavlja sve transakcije, njegov potpis je – registrovan, a Šmit Paskal ima ovlašćenje da upravlja računom, piše