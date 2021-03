Svet strepi, napadnuta Turska! Ispaljena salva raketa, projektili pali na grad Kilis, Ankara uzvratila! Erdogan traži pomoć Rusije

Pravda pre 20 minuta | Večernje novosti

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć da je iz Sirije izvršen napad na provinciju Kilis, javljaju svetski mediji.

Kako prenosi "Sputnik", turske snage su uzvratile napad. 2 projectiles from the Syrian territory fell in Kilis, #Turkey 🇹🇷. No injuries according to the initial reports. pic.twitter.com/VofLQq3GtG — Aleph א 💣 (@no_itsmyturn) March 18, 2021 Vojska Turske je saopštila da nije bilo žrtava u granatiranju turske provincije i dodala da je Rusija obaveštena o napadu. Yaklaşık bir saat kadar önce Kilis şehir merkezine üç füze atıldı, ilk tespitlere göre can kaybı yok.