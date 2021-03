Stejt department o “severnom toku 2”: To je loš posao

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

DRŽAVNI sekretar SAD Entoni Blinken izjavio je danas da je Severni tok 2 “loš posao” i ruski projekat namenjen podeli Evrope, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

“Kao što je predsednik rekao, Severni tok 2 je loš posao - za Nemačku, za Ukrajinu i za naše saveznike i partnere u centralnoj i istočnoj Evropi”, poručio je Blinken. On je naglasio da odeljenje prati napore na kompletiranju gasovoda Severni tok 2 i procenjuje informacije u vezi sa entitetima za koje se čini da su u to uključeni. U saopštenju se takođe navodi da je više američkih administracija jasno stavilo do znanja da je taj gasovod “ruski geopolitički projekat