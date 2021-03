U Srbiji sutra i prekosutra formiranje snežnog pokrivača

Novi magazin pre 7 sati | Beta

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da se sutra i prekosutra južno od Save i Dunava očekuje formiranje snežnog pokrivača do 10 centimetara, a na planinama povećanje do 30 centimetara.

Vreme će sutra biti hladno. Biće oblačno s mešovitim padavinama - kišom i snegom, sem u Vojvodini gde će biti oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od minus tri do dva, a najviša od dva do osam stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno s kišom, kratkotrajnom susnežicom i snegom. Najniža temperatura od minus dva do jedan, a najviša oko pet stepeni. U utorak će na