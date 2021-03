RHMZ izdao upozorenje: Oglasio se poznati srpski meteorolog i najavio veliki preokret!

Mondo pre 1 sat | Aleksandar Nastevski

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na snežne padavine za područje južno od Save i Dunava za nedelju i ponedeljak. Naime, očekuje se u brdsko-planinskim predelima sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 cm, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine i formiranje snežnog pokrivača - u centralnim od 5 do 10 cm, a u južnim od 10 do 20 cm, lokalno i više. Na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme sa sunčanim