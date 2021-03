U Srbiji hladno vreme, ponegde sa snegom, temperatura do 8 stepeni

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti hladno, u Vojvodini oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od -3 do 2 stepena Celzijusa, najviša od 2 do 8 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni i severoistočni. U brdsko-planinskim predelima povećanje snežnog pokrivača za 20 do 30 centimetara, lokalno i više, a u nižim krajevima, naročito na jugu zemlje, od pet do 20 centimetara. U Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, kratkotrajno i susnežicom i snegom. Najniža temperatura od -2 do 1 stepen, a najviša oko 5