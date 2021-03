Oprez u vožnji zbog snega i kiše

Sandžak haber pre 1 sat | Nova S / Tanjug

U Beogradu i većem delu Srbije jutros padaju slab sneg ili kiša, pa je u saobraćaju potreban oprez.

Danas i sutra u brdsko-planinskim predelima padaće sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 cm, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine, kiša i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača, u centralnim predelima od 5 do 10 cm, a u južnim od 10 do 20 cm, lokalno i više, saopštio je Auto-moto savez Srbije. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-175 Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, preko