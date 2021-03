Vesić: Krizni štab u sredu ili četvrtak, "na stolu" ugostitelji

Blic pre 1 sat | I.I.D.

Zamenik gradonačelnika Beograda i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Goran Vesić izjavio je da će verovatno u sredu ili četvrtak biti održana još jedna sednica Kriznog štaba i da će tada "staviti na sto" otvaranje restorana i tržnih centara pod određenim uslovima.

Vesić je naveo da je takav zahtev zasnovan na tome što u Beogradu veruju da je bolje da se ljudi okupljaju u kontrolisanim uslovima, gde može da udje komunalna milicija i izvrši kontrolu. - Imali smo za vikend povećan broj prijava zbog kućnih žurki. To ne razumem i opravdavam, ali je to logična posledica zatvorenih restorana - rekao je Vesić. On je ponovio da Beograd institira da se sve vrati na mere od prošle srede, da se mere poštuju, a oni koji ih krše striktno