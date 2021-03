Povremeno susnežica, na Fruškoj gori sneg

Dnevnik pre 2 sata | Dnevnik.rs

NOVI SAD: U ponedeljak oblačno sa susnežicom povremeno, a na Fruškoj gori sa snegom. Vetar umeren, popodne pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura oko -1, a maksimalna do 5.

VOJVODINA: U ponedeljak promenljivo oblačno. Moguća je slaba kiša ili susnežica, pre svega na zapadu i jugu pokrajine, a na severu pokrajine više suvo sa malo sunčanih intervala. Na Fruškoj gori će padati sneg. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak malo ispod normale na jugu i oko normale na severu pokrajine. Minimalna temperatura od -2 do 1, a maksimalna od 5 na jugu pokrajine do 7 u Subotici. SRBIJA: U noći nedelja na ponedeljak obilne