"Na Ognjenu Mariju smo saznali da je Lela trudna" Pevač dao ćerki prelepo ime i imao je jak razlog za to: Nije ga bilo briga što se razlikuje od trendova na estradi

Blic pre 1 sat | M.A.Š

Pevač Sloba Vasić i njegova izabranica Lela nedavno su postali roditelji devojčice kojoj su dali ime Marija.

Mnoge je iznenadilo da su se oni odlučili baš za ovo ime jer je poslednjih godina postao trend davanja neobičnih imena. Sloba je otkrio da je presrećan što je postao otac, te da mu ništa ne pada teško. - Zaista sam presrećan, maštao sam o tome da budem otac. Kada vidim to dete, prođe me i to što ne spavam i sve. Meni nije teško, ali biće prilike da se umorim. Neprospavane noći smo već imali, devojčica nam se budi često, ali to je normalno - rekao je pevač, pa