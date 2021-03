Teretni brod se nasukao i blokirao Suecki kanal

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

U toku je operacija deblokade Sueckog kanala, nakon što se teretni brod nasukao i blokirao jedan od najprometnijih trgovinskih puteva na svetu.

Admiral Osama Rabi, šef Uprave Sueckog kanala, saopštio je da „spasilačke jedinice i remorkeri nastavljaju napore" kako bi bio odblokiran brod od 400 metara, „Ever Green" koji plovi pod panamskom zastavom. Brod težak više od 219.000 tona, koji je iz Azije krenuo ka Roterdamu, nasukao se pod naletom vetra kada je prošao južni ulaz u Suecki kanal.