Nasukani teretni brod blokirao Sueski kanal

Teretni brod koji se nasukao blokirao je Sueski kanal u Egiptu, zbog čega je došlo do obustave plovidbe.

Tegljači su poslani na mjesto nasukavanja velikog broda "Ever Given", dugog 400 metara, ali se strahuje da bi mogao ostati nasukan danima. Incident se dogodio sjeverno od luke Suez u utorak. Kanal povezuje Sredozemno i Crveno more te predstavlja najkraću vezu između Azije i Evrope. Brod "Ever Given" registrovan je u Panami, a plovio je prema luci u nizozemskom gradu Rotterdamu iz Kine. Kretao se sjeverno kroz kanal ka Sredozemnom moru, a nasukao se u utorak u 7:40