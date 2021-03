Oglasila se majka Danijele Štajnfeld

Vesti online pre 24 minuta | Republika

Majka glumice Danijele Štajnfeld, Marija, otkrila je da li je bila obaveštena o napastvovanju koje je počinio Branislav Lečić nad njenom ćerkom, kao i da li ju je podržala u nameri da ga prijavi.

Gospođa Štajnfeld otkrila je kako je podnela bol svoje ćerke koja je prošla kroz stravične trenutke. – Sve sam znala. Kakav bi ja to roditelj bila da ne stanem uz svoje dete. Mi, roditelji volimo svoju decu i uz njih smo ceo naš život. I to je to… Sve što je moja ćerka rekla u intervjuu je tačno. Hvala vam što ste me pozvali, u putu sam i ne bih dalje da pričam. Uvek ću biti uz Danijelu – navela je Marija. Podsetimo, Danijela je prijavila slučaj silovanja pre