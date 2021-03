Danas uglavnom sunčano i toplije, temperature do 12 stepeni

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano, a u brdsko-planinskim predelima će biti promenljivo oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus pet do nule, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do nule, a najviša dnevna oko 11 stepeni.