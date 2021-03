Direktor SZO u Srbiji: Pitanje je dana kada će stići vakcine COVAX-a

Slobodna Evropa pre 2 sata

Direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marjan Ivanuša izjavio je 26. marta da se nada da će prve vakcine iz sistema COVAX u Srbiju stići početkom aprila.

On je dodao da se globalni sistem COVAX, uspostavljen da bi se vakcine obezbedile i siromašnijim zemljama, suočava sa istim manjkom vakcina, kao i pojedine države. Ipak, SZO ima cilj da vakcinama iz ovog programa do kraja godine vakciniše 20 odsto svetskog stanovništva, rekao je on. Platforma COVAX, uz podršku SZO, Globalne alijanse za vakcine i imunizaciju (GAVI) i Koalicije za pripravnost na epidemije (CEPI) ima cilj da obezbedi ravnomernu raspodelu vakcina i na